Pablo Iglesias insinua que Errejón serà substituït per Irene Montero

A l'espera de la reunió del Consell Ciutadà sortit de Vistalegre II que haurà de nomenar la nova executiva, el líder de Podem, Pablo Iglesias, segueix sense assegurar la continuïtat d'Íñigo Errejón com a portaveu parlamentari, però sí revela que vol donar més protagonisme a les dones. Segons el reelegit secretari general de Podem, és el Consell Ciutadà del partit, que es reunirà aquesta setmana o la que ve i en què el sector «pablista» compta amb majoria, el que té a les mans el futur de qui fins ara era el «número dos». I, «totes les possibilitats estan obertes», va assenyalar.

No confirma ni descarta, per tant, el seu relleu i afegeix que el seu desig és donar un major protagonisme i visibilitat a les dones del seu partit. Entre elles, va fer referència diverses vegades davant els mitjans de comunicació a la seva cap de gabinet, Irene Montero, a les diputades Noelia Vera i Sofia Castañón i a la vicepresidenta quarta del Congrés, Gloria Elizo, totes amb posicions fortes en el seu equip.

Això va disparar les travesses que situen Montero com a successora natural de Errejón si es produís el seu relleu, a causa que actualment ja és portaveu adjunta al Congrés, mentre que la secretària general de grup és Carolina Bescansa. En la propera direcció de Podem és més que probable la desaparició de la Secretaria Política, que fins ara dirigia Errejón, ja que el model organitzatiu aprovat en l'assemblea ciutadana no especifica en quines àrees es dividirà el Consell de Coordinació -l'executiva- i només concreta que hi haurà una Secretaria d'Igualtat.

Ara no existia aquesta secretaria a l'executiva, i la responsable d'Igualtat al Consell Ciutadà -màxim òrgan entre assemblees- era la diputada madrilenya Clara Sierra, una de les persones destacades de la llista de Errejón. La futura executiva estarà formada per entre 10 i 20 persones, homes i dones al 50 per cent, elegides pel Consell Ciutadà.