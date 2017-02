El PP es nega a declarar en el judici per haver-se beneficiat de la trama Gürtel

El PP es va negar a declarar en el judici de la trama Gürtel per beneficiar-se de la xarxa corrupta i sí que ho va fer l'exministra de Sanitat Ana Mato, que va assegurar que no sabia res dels regals que li va fer Francisco Correa al seu exmarit Jesús Sepúlveda i dels quals va gaudir tota la família. En la seva declaració davant del tribunal com a responsable civil a títol lucratiu, Mato va explicar que el matrimoni compartia les despeses, de tal manera que era Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo i que s'enfronta en aquest judici a 15 anys de presó, qui va sufragar les celebracions i els viatges en família.

«Del pagament de les celebracions infantils» i dels viatges familiars «es va encarregar el senyor Sepúlveda» i «si a algú li han regalat ha estat a ell, no a mi», va declarar Mato, a qui la Fiscalia reclama 28.468 euros per aquests obsequis de la trama, quantitat que ja va consignar a manera de fiança abans del judici.

Va voler deixar així clar que totes aquestes despeses, que corresponen a viatges, la celebració de la comunió de la seva filla i festes d'aniversari, eren responsabilitat del seu exmarit i va insistir de forma reiterada en la idea que eren independents econòmicament, fet pel qual desconeixia totalment els comptes i fins i tot el sou de Sepúlveda.

«Imagino que tenia un bon sou. Mai li vaig preguntat», va assegurar sobre el seu exmarit, amb qui va estar casada en règim de guanys i del qual es va separar el 2005. Sobre el que no va voler pronunciar-se va ser sobre els cotxes que la trama li va regalar a Sepúlveda, el que la Fiscalia va interpretar com una resposta «evasiva» prevista en la Llei d'Enjudiciament Civil i que significa posar «resistència a declarar».

El PP, per part seva, a través del seu representant -l'advocat i extinent fiscal de l'Audiència Nacional Jesús Santos- es va negar directament a declarar al·legant que no tenia «res a aportar, perquè desconec les circumstàncies dels fets objecte d'acusació».

En tots dos casos, la resposta «evasiva» de Mato i la negativa del partit a respondre suposen implícitament un reconeixement dels fets, segons la tesi de la Fiscalia Anticorrupció, que va apel·lar a la figura de dret civil del «confés».



Una confessió del PP

Aquest terme jurídic suposa, segons la llei, que els fets als quals es refereixen les preguntes no contestades es consideren «reconeguts com a certs». Per això, la negativa del PP a declarar pot ser considerada com una confessió, el que el portaria a ser condemnat com a responsable civil a pagar un màxim de 245.492 euros que li demana la Fiscalia pels beneficis obtinguts a través de Gürtel per a esdeveniments electorals a Majadahonda i Pozuelo.

També va declarar en la mateixa condició de beneficiària de la trama Gemma Matamoros, en aquest cas pels viatges i regals que va rebre el seu marit, l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, de la trama de Correa. Igual que Mato, Matamoros va afirmar que tenien distribuïdes les despeses de les quals es feia càrrec i que ella pagava l'avituallament familiar i ell els viatges, alguns regalats per Correa. No obstant això, va explicar que no sabia que fossin regals: «No m'ho va comentar mai i em sembla una grolleria que em digués: t'he regalat un viatge».

La fiscal li va fer veure que a partir de 2005, quan Ortega va deixar de ser alcalde, les seves despeses a l'any en viatges (d'entre 8.000 i 36.000 euros des de 2000) van caure dràsticament, al que va respondre que va ser perquè van perdre tots dos les seves feines (ella era regidora a Las Rozas) i que fins a aquell moment guanyaven 24.000 euros al mes entre els dos.