La relació amb Rússia es cobra la primera víctima del govern de Trump

La primera gran crisi del Govern de Donald Trump, que porta menys d'un mes en el càrrec, va desembocar aquest dilluns en la dimissió del seu ja exassessor de seguretat nacional, Michael Flynn, per haver mentit a alts càrrecs de la Casa Blanca sobre els seus contactes amb Rússia.

Sempre envoltat de polèmica, Flynn, un general condecorat que va assessorar a Trump en política exterior durant la seva carrera presidencial i que es va convertir en un dels seus més fidels companys, va durar tot just 24 dies en el seu flamant càrrec. El van condemnar les converses que va mantenir amb l'ambaixador rus a Washington, Sergey Kislyak, durant el període de transició entre els governs de Barack Obama i Trump i fins i tot abans de les eleccions a la Casa Blanca del 8 de novembre.

Unes trucades telefòniques que van ser interceptades per la intel·ligència nord-americana encara en mans d'Obama i en les que Flynn i Kislyak van parlar sobre les sancions contra el Kremlin que l'expresident va imposar abans de deixar la Casa Blanca com a represàlia per la suposada ingerència electoral russa.

Mentre els rumors sobre el contingut de les trucades recorrien els despatxos de Washington, Flynn li va assegurar al vicepresident, Mike Pence, així com a altres alts càrrecs del Govern, que amb Kislyak no havia parlat de les sancions contra Rússia. "No van parlar de res que tingui a veure amb la decisió dels Estats Units d'expulsar diplomàtics o d'imposar mesures contra Rússia", va arribar a defensar Pence en una entrevista el 15 de gener amb CBS News, confiant en la paraula del llavors assessor, una postura similar a la que va mantenir recentment el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Però la realitat és que Flynn si va abordar les sancions amb Kislyak i les proves en contra seva el van obligar avui a reconèixer amb equilibris que no li va dir la veritat a Pence: "Desafortunadament, pel ritme dels esdeveniments, vaig informar involuntàriament amb informació incompleta en vicepresident ia altres sobre els meus trucades amb l'ambaixador rus ".

Flynn, però, va defensar que aquest tipus de converses "són una pràctica estandarditzada en qualsevol transició de tal magnitud" i que tenien la finalitat de "facilitar una transició fluida i començar a construir una relació necessària entre el president, els seus assessors i líders estrangers ". Encara que molts experts han advertit que les converses del ja exassessor de Trump amb Kislyak van ser il·legals, no va ser això el que li va costar el lloc, sinó les mentides amb les que va intentar sortejar la situació.

Per si fos poc, la renúncia de Flynn en aquests moments pot deixar més preguntes que respostes, ja que segons va publicar aquest dilluns el diari The Washington Post, l'ex fiscal general interina Sally Yates, purgada per Trump per insubordinació, va advertir al gener a l'assistent presidencial, Donald McGahn, del que estava passant. Yates li va dir que les revelacions de Flynn a l'ambaixador rus li feien fins i tot vulnerable a possibles xantatges del Kremlin.

Després d'acceptar la seva dimissió, Trump va nomenar com a assessor de seguretat nacional interí al tinent general retirat Joseph Keith Kellogg, un general condecorat l'Exèrcit dels Estats Units que va combatre al Vietnam. Kellogg forma part de la terna que estudiava Trump per al lloc al costat del exdirector de la CIA i general retirat, David Petraeus, i el vicealmirall Robert Harward, exsubcomandante del Comandament Central, encarregat de les operacions a l'Orient Mitjà.

Acusat de coquetejar amb el president rus, Vladímir Putin, com el mateix Trump, Flynn estava obsessionat amb el gihadisme i va ser això el que li va costar, segons al·lega, el seu anterior càrrec com a director de l'Agència d'Intel·ligència de Defensa (DIA) durant el Govern Obama. Ben valorat entre els republicans de línia dura i allunyat de la neutralitat política que sol exigir-se als militars de carrera, Flynn també ha advocat per "tancar" a la presó a l'excandidata demòcrata, Hillay Clinton, per la seva mala gestió del correu electrònic quan era secretària d'Estat.

Amant de les anomenades "fake news", el terme de moda a Estats Units per referir-se a les notícies falsificades, que va difondre a través de les seves xarxes socials durant la campanya, a Flynn el va acabar condemnant una mentida