Assassinen a Malàisia el germà gran del líder nord-coreà

Kim Jong-nam, el germà gran del líder nord-coreà Kim Jong-un, va ser assassinat dilluns a Malàisia, van revelar fonts governamentals als mitjans sud-coreans. Es tracta del fill primogènit del dictador nord-coreà Kim Jong-il, d'uns 45 anys i fins el 2001 considerat com el millor posicionat per rellevar el seu pare al capdavant del règim Juche.

La seva mort es va produir després de ser atacat amb agulles enverinades per dues dones a l'aeroport internacional de Kuala Lumpur, segons les televisions sud-coreanes KBS i TV Chosun, que van afegir que les sospitoses van fugir i estan sent buscades per la policia malàisia.

Fruit del matrimoni entre el dictador i la seva primera concubina, l'actriu Song Hye-rim, Kim Jong-nam es va traslladar definitivament fora de Corea del Nord després de caure en desgràcia, i des de llavors es creu que residia entre Pequín i Macau sense ocupar cap càrrec oficial en el règim nord-coreà.

Kim Jong-nam va perdre definitivament el favor del seu pare quan el 2001 va ser detingut en un aeroport de Tòquio amb un passaport dominicà fals que pretenia usar per entrar al Japó i suposadament visitar el parc Disneyland.

El mig germà de l'actual líder tenia una mentalitat molt més oberta que el seu pare, el que va causar l'enfrontament entre tots dos i va acabar amb la retirada de Kim Jong-nam de la cursa per la successió, va explicar el periodista nipó Yoji Gomi, qui va mantenir durant anys una correspondència amb el membre de la dinastia Kim. Kim Jong-nam va passar nou anys estudiant a Suïssa -igual que el seu germà menor- i va viatjar per Europa amb total llibertat.