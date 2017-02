Els caps de la trama Gürtel entren a la presó per la peça separada referent a Fitur

El Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) va acordar l'ingrés a la presó dels considerats caps de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, en entendre que hi ha risc de fugida, i va fixar mesures cautelars per altres tres empleats. Després de la celebració de sis vistes, una per cada condemnat citat ahir, el TSJCV va rebutjar els arguments de les defenses i va dictar l'immediat ingrés a la presó dels tres màxims responsables de la trama corrupta condemnats en la primera sentència del cas Gürtel per associació il·lícita, tràfic d'influències, malversació i suborn en la peça pels contractes per a l'expositor valencià a la fira Fitur.

El trasllat al centre penitenciari es va efectuar en un furgó de la Guàrdia Civil, que va sortir del Palau de Justícia poc abans de les tres de la tarda i va arribar a la presó de Picassent cap a un quart de quatre.

És previsible que en els propers dies els tres siguin traslladats de nou algun altre centre penitenciari de la Comunitat de Madrid, atès que han de seguir assistint al judici per una altra de les peces de la trama Gürtel que es jutja a l'Audiència Nacional. De fet, en el cas de Pablo Crespo, el seu advocat va anunciar que serà traslladat a Soto del Real.

L'exadministradora d'empreses del grup Correa Isabel Jordán, condemnada a 6 anys de presó, haurà de comparèixer dues vegades al mes al jutjat, se li ha retirat el passaport i té la prohibició de sortir del territori estatal.

Cándido Herrero, exgerent de l'empresa de la trama Gürtel Orange Market, condemnat a 4 anys i 4 mesos de presó, i Mónica Magariños, exempleada d'Orange Market, condemnada a tres anys de presó, hauran de comparèixer un cop al mes, se'ls ha retirat el passaport i tenen la prohibició de sortir del territori estatal.



Noves decisions

La sala haurà de decidir avui respecte els altres cinc condemnats: es tracta de l'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes Milagrosa Martínez, condemnada a 9 anys, el seu excap de gabinet Rafael Betoret (6), i els exalts càrrecs Isaac Vidal (7), Jorge Guarro (4) i Ana Grau (3).

La Fiscalia Anticorrupció té intenció, igual que va fer ahir, de demanar l'immediat ingrés a la presó per a tots aquells que han estat condemnats a penes superiors als 5 anys, si bé serà decisió de la sala accedir a aquesta petició o imposar altres mesures cautelars. A diferència dels citats ahir, cap dels condemnats que han de comparèixer avui tenen causes pendents.

En acordar l'ingrés a la presó de Correa, Crespo i Pérez, el tribunal va estimar la petició de la Fiscalia Anticorrupció, a la qual s'havia sumat també l'acusació particular, que exerceix el PSPV, sense esperar que la sentència per associació il·lícita, tràfic d'influències, malversació, suborn i falsedat, sigui confirmada pel Suprem, tribunal davant del qual pot ser recorreguda.

La Sala entén que hi ha risc que Correa (condemnat a 13 anys de presó), el seu número dos, Pablo Crespo (condemnat a 13 anys i 3 mesos de presó), i el responsable de l'organització a la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez (condemnat a 12 anys i 3 mesos de presó) s'escapoleixin i se sostreguin a l'acció de la Justícia si se'ls permet esperar en llibertat el pronunciament del Suprem.

De conformitat amb el criteri mantingut per les acusacions, els magistrats han tingut en compte la gravetat de la pena i els altres procediments penals en què estan sotmesos els tres condemnats, entre ells el relatiu a una altra peça separada del cas Gürtel que s'està enjudiciant a l'Audiència Nacional.