Les crides a l'ordre no aturen els greus disturbis a la perifèria de París

La deprimida perifèria nord de París va viure dilluns a la nit la seva dotzena jornada de protestes contra la violència policial, que han causat més d'un centenar de detencions i amenacen de reproduir la revolta de 2005, a menys de deu setmanes de les eleccions presidencials. Les contínues crides a l'ordre de les autoritats franceses no semblen aplacar la ira dels habitants d'aquests municipis, esperonats per la violenta detenció el passat dia 2 a Aulnay-sous-Bois del jove Théo, ingressat amb un esquinç anal. Quatre agents estan imputats per ús de la violència i un, a més, per violació.

En reacció al succés, joves d'aquestes localitats, on hi ha un alt percentatge de població d'origen immigrant, s'han llençat al carrer, incendiant vehicles i mobiliari urbà i atacant comissaries. La revolta, encara molt lluny de la que va posar en problemes el Govern el 2005, quan es va veure obligat a decretar el toc de queda, no s'extingeix.

El motiu va ser la filtració de l'informe preliminar de la investigació interna de la policia que reconeix que l'arrest de Théo va ser violent, però que considera involuntari l'esquinç anal i que no hi va haver violació. Convençuts que les forces de l'ordre volen cobrir els seus agents, els joves de la perifèria han mantingut les protestes en els últims dies. Es superen ja els 200 vehicles danyats i els 160 contenidors incendiats en una resposta que s'ha expandit a més municipis de la perifèria.

Les notícies de les últimes hores amenacen d'empitjorar encara més les coses. El diari L'Humanité va publicar que el comissari d'Aulnay-sous-Bois ja havia estat condemnat per amagar una agressió policial el 2004. A més, el web del setmanari L'Obs recull el testimoni d'un jove que havia rebut una pallissa per part d'una patrulla d'agents una setmana abans de Théo, entre els quals es trobava un dels imputats per aquests fets.

El president francès, François Hollande, va criticar els disturbis, alhora que va llançar una crida a la calma. Hollande va assegurar que la policia ha de «garantir la seguretat» i la Justícia «sancionar» en cas que es produeixin aldarulls.