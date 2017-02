Desapareixen informes policials sobre l´11-M i el cas Faisán

El ministre d´Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que ha demanat els informes policials de l´11-M, Marta del Castillo o el cas Faisán l´existència dels quals va revelar l´exnúmero dos de la Policia Eugenio Pino, però fins al moment «ningú els troba». «Després de tot el que s´ha estat parlant i escrivint he demanat que aquests informes me´ls portin», va assenyalar Zoido preguntat sobre aquests suposats informes elaborats per la Brigada d´Anàlisi i resolució de casos (BARC), creada el maig de 2015 per Pino, que va apuntar en una entrevista la setmana passada que el contingut d´aquests documents «aclaririen» algunes «nebuloses».

Zoido va explicar que de moment ningú sap on són aquests informes. «No els troben», va afegir abans de reiterar que ell els ha sol·licitat «en repetides ocasions».

Sobre el del cas Faisán, el titular d´Interior va assenyalar que «sembla que hi havia dues còpies, però no són enlloc», mentre que sobre el suposat informe de l´11-M va assegurar que li han comunicat que també «sembla ser que en el seu dia hi va haver un informe que tenien dues persones», però que igual que els altres dos «no es troben».

Pel que fa a la desaparició de Marta del Castillo, li han explicat que no hi ha cap informe, tot i que sí informació, i també ha demanat que se li faci arribar. «Vull saber si hi ha informes o no hi ha informes», va destacar l´actual responsable d´Interior, que va deixar clar que Eugenio Pino «és el passat» i que ell vol «arreglar aquest tema».

Segons la seva opinió, crear un grup per revisar casos passats hauria estat una «decisió totalment legítima» o fins i tot «oportuna», però és preocupant que no quedi constància de la feina que van fer.