Detenen un home per cobrar durant 20 anys la pensió de la seva àvia morta a Màlaga

Un home de 47 anys va ser detingut per la Policia Nacional a Màlaga per haver defraudat suposadament 200.000 euros a la Seguretat Social mitjançant el cobrament durant gairebé 20 anys de la pensió de la seva àvia morta. Segons les indagacions policials, el net de la difunta va extreure els fons del compte corrent a caixers automàtics utilitzant la llibreta d´estalvis de la seva àvia. La investigació es va iniciar quan la Tresoreria General de la Seguretat Social va detectar que es continuava abonant mensualment la pensió a una dona que va morir el 1998 i va reclamar l´import abonat erròniament a una entitat bancària. Arran d´aquesta reclamació, la interventora de l´entitat bancària va presentar una denúncia pel fet que algú havia estat retirant els fons del compte destinatari de la pensió.

La investigació va determinar que els reintegraments de diners del compte van tenir lloc sempre a caixers automàtics, mai a finestreta, a diverses sucursals de l´entitat a Màlaga capital, des de 1998 fins al novembre de 2015, i a través de la llibreta d´estalvis de la dona morta, que requeria un codi PIN per a operar amb ella. Els agents van centrar les seves indagacions en l´entorn més proper de la dona i van arribar a un dels seus nets.