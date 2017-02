Detenen una sospitosa per l´assassinat del germà de Kim Jong-un

La Policia de Malàisia ha informat aquest dimecres de l'arrest d'una dona amb passaport vietnamita pel suposat assassinat dilluns a l'aeroport de Kuala Lumpur de Kim Jong-nam, germà gran del líder nord-coreà, Kim Jong-un. La detinguda és Doan Thi Huong, nascuda el 31 de maig de 1988 a Nam Dinh, una ciutat del nord del Vietnam situada a 74 quilòmetres al sud-est de Hanoi, ha indicat el director de la Policia, Khalid bin Abu Bakar, ha indicat en un comunicat.



La dona, que anava sola en el moment del seu arrest a l'aeroport internacional de Kuala Lumpur, apareixia en les gravacions preses per les càmeres de seguretat de l'aeroport i era buscada per la policia. L'enregistrament de les càmeres de seguretat de la Terminal 2 de l'aeroport de la ciutat malàisia mostra una dona amb trets asiàtics, pell blanca i mitja melena que porta una samarreta de color blanc i una faldilla blava abans de pujar a un taxi.



Segons les autoritats, és una de les dues dones que presumptament van atacar la víctima al recinte de sortides de l'aeroport ruixant-li la cara amb un producte químic, encara que alguns mitjans indiquen que li van injectar un verí. El cadàver del nord-coreà va ser traslladat aquest matí en una ambulància escortada per diversos furgons de la Policia fins a l'Hospital General de Kuala Lumpur, on els forenses determinaran la causa de la mort i la identitat del mort, segons el diari local 'The Star'.





Exclusive pictures of one of the two North Korean poison needle-wielding female operatives who killed Kim jong-nam https://t.co/UzSJkjSw50 pic.twitter.com/dqIpAJ8w7R „ Malay Mail (@malaymail) 15 de febrero de 2017

Almenys tres cotxes amb matrícula diplomàtica ial país es troben aparcats al recinte hospitalari. L'inspector general de la Policia malàisia, Khalid Abu Bakar, ha indicat en l'últim comunicat enviat als mitjans que d'acord amb els documents del viatger, la víctima es diu Kim Chol i va néixer a Pyongyang el juny del 1970.El nord-coreà va morir dilluns mentre era traslladat a un hospital de Putrajaya, la capital administrativa del país, després d'emmalaltir sobtadament abans d'embarcar en un avió amb destinació a Macau, des d'on havia arribat el passat dia 6. "La investigació està en curs i s'ha sol·licitat un examen post mortem per determinar la causa de la mort", va assenyalar l'inspector.El primer ministre sud-coreà i president en funcions, Hwang Kyo-Ahn,, mentre que el portaveu del Ministeri d'Unificació d'aquest país, Jeong Joon-hee, ha assenyalat que Seül està convençut que la víctima és el germà gran del líder nord-coreà.Kim Jong-nam, d'uns 45 anys,per rellevar el seu pare al capdavant del règim nord-coreà fins a caure en desgràcia amb el canvi de segle, i des de llavors es creu que residia entre Hong Kong, Macau i Pequín sense ocupar cap càrrec oficial.