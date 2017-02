Errejón vol una representació del 40% a l´executiva de Podem

El portaveu de Units Podem al Congrés, Íñigo Errejón, vol una representació dels seus afins del 40 per cent en la nova executiva del partit que es tanca dissabte, en relació amb el suport de les bases que va obtenir la seva candidatura, davant del 60 per cent dels partidaris de Pablo Iglesias. Dos dies després que es clausurés Vistalegre II, Iglesias i Errejón es van deixar veure al Congrés dels Diputats arribant junts i somrients al ple, sense voler avançar res de la nova executiva.

«Cal esperar fins dissabte, dissabte ho sabreu», va explicar Iglesias als expectants periodistes, als quals va recordar que els inscrits de Podem han triat un espai, el Consell Ciutadà, que és el que ha de decidir «aquestes coses».

Al seu costat, Errejón va afirmar que acata les instruccions: «Estic a l´ordre, el que toqui», va prometre el fins ara número dos del partit, al que Iglesias va corregir: «Tots a l´ordre del Consell Ciutadà», va dir sense perdre el somriure a les portes de l´hemicicle.

Segons Errejón, tots dos han discutit «amb la mateixa franquesa de sempre» i amb l´objectiu de «remar junts», i han donat per «tancat» el procés que els ha enfrontat a Vistalegre II. «Els congressos s´obren, es discuteixen amb honestedat i es tanquen, i aquest s´ha tancat», va afegir.

Una mica abans, en roda de premsa després de la que podria ser la seva última reunió de la Junta de Portaveus del Congrés, Errejón havia reiterat que està a disposició del que decideixi Iglesias sobre la seva continuïtat com a portaveu parlamentari, tot i que va destacar el seu interès per seguir.

«No és el moment de passos enrere, sinó endavant», va apuntar a la cambra baixa, on va confirmar que dilluns a la nit va mantenir una conversa amb Iglesias, en la qual es van limitar a analitzar els resultats de Vistalegre II.

Després d´assegurar que estarà on Pablo Iglesias i la seva nova direcció considerin que pot «ser més útil», va apuntar que seria «un honor» si segueix com a portaveu, ja que està molt «orgullós» del treball realitzat. Ara bé, va admetre que, si es considera que hi ha «altres més capacitats», ell estarà «al servei de l´organització». Amb tot, va deixar clar que ningú li ha traslladat encara el nom d´altres persones.