La Fiscalia demana 3 anys de presó per a Granados en la primera causa de Púnica

El jutge del cas Púnica, Eloy Velasco, va dictar obertura de judici oral per a l'exconseller madrileny del PP Francisco Granados per l´avís que li va donar al setembre de 2014, poc abans de la seva detenció, el guàrdia civil José Manuel Rodríguez Talamino, alertant-lo que la UCO estava investigant els negocis del seu soci David Marjaliza.

Per aquesta causa, la primera de la trama Púnica a arribar a judici, la Fiscalia Anticorrupció demana tres anys de presó per a Granados -en presó provisional des de fa més de dos anys-, així com per a Talamino i el guàrdia civil en excedència i exassessor de la Comunitat de Madrid José Luis Caro Vinagre.

L'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa (Adade) ha demanat per la seva part 6 anys de presó per a Granados i 3 anys per als altres dos investigats.

En l'acte d'obertura de l'anomenada «peça 1 Talamino» de Púnica -la causa consta de 14 peces-, Velasco recorda com, després de rebre l´avís, Granados «va desplegar un seguit d'actuacions dirigides a comprovar el grau de veracitat de la font i saber si aquesta investigació també es dirigia contra ell».

Tot això, «amb la finalitat d'adoptar mesures dirigides a posar en lloc segur el seu patrimoni d'origen il·lícit i alertar Marjaliza de l'existència de la investigació», el que comporta la seva imputació en aquesta causa per aprofitament de revelació de secrets.

Talamino, que al setembre de 2014 estava destinat a la secció de suport tècnic i operatiu de la UCO, es va encarregar d'instal·lar una càmera de vigilància en un vehicle, que va quedar aparcat «davant del centre neuràlgic dels negocis de Marjaliza».

Així va saber que aquest era objecte d'investigació, «rebent es seus superiors la informació precisa», i un cop instal·lat el dispositiu i coneixent la relació que unia Marjaliza i Granados i constant-li que el seu amic Caro Vinagre exercia càrrecs de confiança a la Comunitat de Madrid, «va decidir fer un favor a tots ells facilitant-los informació confidencial».