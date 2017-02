El Parlament Europeu aprova l´acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres l´acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà, el CETA, per 408 vots a favor, 254 en contra i 33 abstencions. Els eurodiputats catalans del PDECAT, PP, PSC i C´s, així com l´independent Francesc Gambús, han donat suport al pacte, mentre que ERC i ICV hi han votat en contra, en línia amb el grup dels Verds. Canadà és la desena economia més gran del món i els càlculs de la Unió Europea indiquen que el CETA permetrà ampliar en un 20% el comerç actual entre els dos blocs, que el 2015 es xifrava en 60.000 milions d´euros. Els seus crítics, però, adverteixen que suposa una "amenaça per l´estat social i democràtic de dret".

La negociació pel CETA ha durat més de cinc anys, i el vist-i-plau final del Parlament Europeu permetrà que pugui estar operatiu, de forma provisional, a partir de l´abril. El pacte preveu l´eliminació dels aranzels entre la Unió Europea i el Canadà, excepte en el cas dels serveis públics, audiovisuals i de transport i alguns productes agrícoles. En aquest sentit, la UE podrà exportar gairebé el 92% dels seus productes agrícoles i alimentaris sense càrrecs impositius extra, i el Canadà s´ha compromès a protegir 143 productes típics com el roquefort de França o la feta de Grècia. Per a Catalunya, s´estableixen clàusules per protegir algunes denominacions d´origen com la llonganissa de Vic, l´oli del Baix Ebre-Montsià, el de la Terra Alta o el de les Garrigues.

Les importacions que es facin des del Canadà, segons el comunicat del Parlament Europeu, hauran de complir amb totes les normes i regulacions de la UE, de manera que el CETA "no rebaixi o canviï els estàndards de la UE en salut, seguretat, medi ambient, drets socials o dels consumidors". Així, el CETA no afecta els serveis públics com l'aigua, la salut o l´educació. Amb tot, coincidint amb l´aprovació del tractat, centenars de persones s´han manifestat davant del Parlament Europeu a Estrasburg per oposar-s´hi.



El ´sí´ català al CETA



L´eurodiputat del PDECAT Ramon Tremosa ha votat a favor del CETA i ha remarcat en un comunicat que facilitarà els procediments per importar i exportar al Canadà, afavorint especialment les pimes. Tremosa ha indicat que Catalunya acull un 70% de les empreses canadenques que inverteixen a l´Estat, i que 146 companyies catalanes exporten al país nord-americà.

"Qui volem que marqui els estàndards de la globalització? La UE i el Canadà o la Xina, Rússia i l´Amèrica de Trump?", ha defensat el parlamentari del PDECAT. "Si no podem fer un tractat comercial amb el Canadà, que és el país més proper a Europa en estàndards laborals, socials i mediambientals, amb qui el podrem fer?", s´ha preguntat, advertint que "en un moment de proteccionisme creixent la UE ha de ser una força que ajudi a seguir obrint mercats".

L´eurodiputat del PP català, Santiago Fisas, ha dit, per la seva banda, que el futur de la UE "passa pel comerç exterior" i que "en aquests moments d´incertesa" és "important que la UE doni una senyal clara de que aposta per l´obertura i per estrènyer els lligams amb els socis i el comerç internacional". El socialista Javi López també ha votat a favor del CETA, després que el grup dels socialdemòcrates europeus s´hi hagi posicionat positivament. Els socialistes han volgut contraposar el "proteccionisme" de Trump amb un acord "progressista" que consideren que protegeix els estàndards europeus.

"Europa, de la mà de Justin Trudeau, acorda normes garantistes sobre el comerç internacional amb un país que té un model de protecció social avançat. D'aquesta manera, i davant l'amenaça de Trump, estrenyem llaços amb Canadà, clar aliat en la defensa de les societats obertes i dels valors democràtics", ha destacat Javi López.

Per l´independent Francesc Gambús el CETA és "un acord històric" que "permetrà eliminar els aranzels i obrir el mercat canadenc a les empreses europees" sempre "garantint la protecció de la salut, la seguretat i el medi ambient i reforçant la transparència". "El CETA no limita el nostre comerç, no ens imposa unes regulacions ni ens perjudica. És tot el contrari del que molts, o bé per desconeixement o per altres raons, han intentat fer prevaldre", ha lamentat. Segons Gambús, el CETA "afavorirà la creació de més llocs de treball" a Catalunya obrint un "nou mercat" a un país clarament exportador.

L´eurodiputada tarragonina Teresa Giménez Barbat, que forma part del grup ´Ciutadans europeus´ a l´Eurocambra, ha votat a favor del CETA i ha remarcat que permet establir "alts estàndards pel comerç global i forjar fortes aliances amb el Canadà". Segons Giménez Barbat, ara cal "reforçar encara més les normes comercials amb altres socis".



El ´no´ català al CETA



Però per l´eurodiputat d´ICV, Ernest Urtasun, l´acord inclou elements com "els mecanismes d´arbitratge, la cooperació reguladora i la liberalització de serveis" que són "una amenaça per l´Estat Social i Democràtic de Dret". Urtasun ha respost a les crítiques que els vinculen amb Le Pen i Trump per votar en contra del CETA assegurant que fenòmens com el del nou president dels EUA són precisament "conseqüència d´una globalització injusta sense regles que genera pobresa i desigualtat". "El CETA amplia aquesta dinàmica, demanem a la UE canviar profundament la seva política comercial", ha dit Urtasun, que aposta per afavorir "marcs multilaterals".

Tampoc s´han posicionat a favor del CETA Josep Maria Terricabras i Jordi Solé, els eurodiputats d´ERC. "El CETA, com el TTIP, s´ha negociat amb poca transparència", ha lamentat Terricabras, que creu que "el secretisme i la pressió dels lobbys han estat la norma en el procés de negociació". Segons el republicà, figures incloses en el CETA com la del tribunal d´arbitratge privat "soscaven els principis democràtics i els sistemes judicials d´Europa i el Canadà" perquè suposen un "sistema paral·lel que prioritza la inversió privada sobre l´interès públic". Terricabras ha advertit que "al Canadà hi ha 41.000 empreses americanes registrades que ara tindran el dret a demandar la UE per les seves mesures i lleis de protecció de la salut i el medi ambient". Per l´eurodiputat d´ERC, "a moltes petites i mitjanes empreses, especialment del sector de l´alimentació, el CETA els pot complicar el futur".

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, serà dijous al Parlament Europeu, on farà una intervenció al plenari.