Quinze anys de presó per enganyar menors per obtenir fotografies sexuals

Un jove de 24 anys, veí de San Vicente de la Barquera (Cantàbria), va acceptar la pena de quinze anys de presó per haver contactat a través de les xarxes socials amb 45 menors, fent-se passar per una adolescent, per demanar-los fotografies i vídeos de contingut sexual. L´acusat ha mostrat la seva conformitat amb els tres mesos de presó als quals se´l va condemnar per cada un dels 41 delictes que se li imputaven per haver contactat amb els menors. A més, també va ser condemnat a un any i tres mesos per cada un dels quatre delictes d´elaboració de pornografia infantil sobre menors de 13 anys, pels quatre menors que li van remetre les seves fotos; i tres mesos més per l´enviament de les fotos d´una menor que no ha pogut identificar. L´advocada del jove, Judith Gómez, va explicar que l´acusat està «clarament penedit» per haver contactat amb els menors.