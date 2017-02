Rajoy justifica l'actuació de la Justícia a Catalunya i troba 'absurd' l'argument d'ERC

El president del govern central, Mariano Rajoy, ha justificat aquest dimecres que la Justícia intervingui davant el procés sobiranista a Catalunya ja que suposa saltar-se la llei, i ha qualificat d'"absurd" el plantejament del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, davant l'actuació dels tribunals.

Rajoy ha respost així a Rufián en la sessió de control al Govern del Ple del Congrés un dia després que el Tribunal Constitucional anul·lés la resolució per convocar un referèndum sobiranista a Catalunya i denunciés davant el fiscal la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa per haver-lo desobeït en aprovar l'esmentada convocatòria.

El portaveu d'ERC ha retret al cap de l'executiu la "judicialització" del procés català i li ha traslladat que "no hi ha llei per damunt de la decència i la democràcia és imparable", i li ha etzibat: "ens veiem a les urnes". Rajoy ha considerat que escoltant Rufián es fa realitat la frase que "no hi ha absurd impossible", i ha insistit que la llei obliga tothom, i quan algú, sigui polític o no, no la compleix, intervé la Justícia.

Ha afegit que a Espanya hi ha llibertat de pensament i no es persegueix ningú per les seves idees, però el que no hi ha és impunitat.