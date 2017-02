El conductor d'un bus escolar salva els nens abans de morir

Un home de 46 anys d'edat, el conductor d'un microbús escolar en què viatjaven 8 menors i un monitor, va morir dimarts passat després d'un infart. Un menor ha resultat ferit lleu com a conseqüència de la sortida de via del vehicle, uns fets que van ocórrer la tarda d'aquest dimarts al quilòmetre 10 de la carretera A-462, al seu pas per la localitat sevillana de Carmona.



Segons ha informat el Servei Coordinat d'Emergències 112 d'Andalusia, adscrit a la Conselleria de Justícia i Interior de la Junta, i fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press, el succés va tenir lloc al voltant de les 17,00 hores d'aquest dimarts, moment en el qual s'han rebut diverses trucades al telèfon 112 que alertaven que un petit autobús que havia sortit de la carretera.



El conductor de l'autobús va patir un infart fulminant, però afortunadament abans va treure forces per evitar una tragèdia major i va aconseguir treure l'autobús de la via.



Des del Centre Coordinador d'Emergències es va donar avís immediatament a la Guàrdia Civil, la Policia Local i a l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES).



Segons han confirmat la Policia Local i els serveis sanitaris al 112, a més del conductor mort, un menor va resultar ferit lleu i va ser traslladat a un centre hospitalari de la capital sevillana.





