El Congrés viu una jornada de gran tensió amb desqualificacions i amenaces

La jornada d´ahir al Congrés va ser una de les més tenses que es recorden, ja que va estar plena de desqualificacions i fins i tot es van poder sentir amenaces. L´enfrontament més desagradable va tenir lloc durant la intervenció del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en un moment en el qual el líder de Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu adjunta del seu grup, Irene Montero, van començar a gesticular de manera notòria dirigint-se a la bancada del PP. Segons fonts del PP, Iglesias va fer un gest amb la mà a la galta dirigit al ministre per acusar-lo així de «caradura», fet que va ser respost amb un «penques vosaltres» pel diputat del grup popular per Màlaga Ángel González, moment en el qual Iglesias hauria emplaçat el diputat del PP a «baixar» de l'escó amb gestos provocatius. No obstant això, a la sortida del ple, Iglesias va resumir l'incident com «una actitud molt agressiva de diputats del PP que han començat a fer gestos ostentosos convidant-nos a baixar de l´escó».

Paral·lelament, el president del Govern, Mariano Rajoy, va justificar que la Justícia intervingui davant el procés sobiranista a Catalunya, ja que suposa saltar-se la llei, i va qualificar d'«absurd» el plantejament del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, davant l'actuació dels tribunals. Rufián va recordar a Rajoy que «no hi ha llei per damunt de la decència i la democràcia és imparable», i li va dir: «ens veiem a les urnes».