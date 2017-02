Detenen un home a Vitòria per captar joves per unir-se a l´Estat Islàmic

La policia va arrestar a Vitòria un marroquí retornat a Espanya des de Síria, on va combatre per a Al Nusra i que captava i adoctrinava joves i a Alacant una espanyola vídua d'un gihadista que va intentar viatjar a la zona de conflicte siriano-iraquiana amb seus quatre fills menors per unir-se a l´Estat Islàmic.

L'home detingut a Vitòria, de 41 anys, és un retornat instruït militarment pel grup terrorista Al-Nusra, filial a Síria i Líban d´Al-Qaeda, i es dedicava a la captació de joves a la comarca guipuscoana de Tolosaldea. Un dels seus adeptes va realitzar el 2013 un viatge a la zona de conflicte siriano-iraquiana, on va morir dos anys després.

L´home desenvolupava un paper clau en l'estructura d'adoctrinament, captació i reclutament a favor de l´Estat Islàmic, l'objectiu últim del qual era l'enviament d'adeptes al focus gihadista siriano-iraquià per lluitar a favor de l'organització terrorista. Buscava els més permeables, amb els quals entaulava una relació estreta, personal i gairebé diària, eludint les xarxes socials com a mesura de seguretat per evitar ser detectat.

La detinguda a Alacant, de 36 anys, realitzava importants tasques de propaganda a través de les xarxes socials, en les quals utilitzava consignes molt agressives i emblemes gihadistes i publicava vídeos editats per ella mateixa de caràcter extremadament violent mostrant una ideologia islamista radical a favor de la causa de Palestina.