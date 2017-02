Els EUA condicionen el seu pes a l´OTAN a més aportacions dels aliats

El secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, va advertir als seus homòlegs de l'OTAN que Washington «moderarà» el seu compromís amb l'Aliança si no incrementen les seves aportacions a l'organització, que va considerar en tot cas «fonamental» per als EUA. «Els Estats Units compliran amb les seves responsabilitats, però si les seves nacions no volen veure que els Estats Units moderen el seu compromís amb aquesta Aliança, cadascuna de les seves capitals ha d´avalar la nostra defensa comuna», va dir Mattis en un discurs durant la reunió dels ministres aliats de Defensa a Brussel·les. El secretari nord-americà va demanar establir aquest any un «pla» i «terminis per a un progrés constant» cap a l´objectiu del 2% del PIB d'inversió de defensa, fixat a la cimera de Gal·les el 2014.

Per part seva, el president nord-americà, Donald Trump, va assegurar que Israel ha de «contenir-se» en l'expansió d'assentaments als territoris palestins, i va insistir que li «encantaria» que es traslladés l'ambaixada dels EUA a Israel a Jerusalem. «M'agradaria que es continguessin una mica amb els assentaments», va dir Trump en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre Benjamin Netanyahu, i alhora va assegurar que està obert a negociar aquest assumpte, que ha estat durant anys un dels majors obstacles a la pau entre palestins i israelians.

Per la seva banda, Netanyahu va replicar que no considera que els assentaments siguin «el nucli del conflicte» i va assenyalar que parlarà del tema amb Trump per no seguir «xocant».

Paral·lelament, Trump va intentar desviar l'atenció sobre els seus suposats nexes amb Rússia i l'escàndol de la renúncia del seu principal assessor de seguretat nacional amb atacs a la premsa ia les filtracions «criminals» d'informació, que va atribuir a els serveis d'intel·ligència. Michael Flynn «és un home meravellós» que ha estat «tractat molt injustament», va dir.