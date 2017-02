De Guindos insta a investigar què va fer Zapatero en la crisi de la banca

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, es va mostrar al Senat a favor que es creï una comissió d'investigació al Congrés «de tota la crisi bancària» i no únicament sobre Bankia, per aclarir el paper de l'anterior Govern en aquest procés. «Més enllà de la sortida a borsa de Bankia, que forma part del que va ser la crisi, hi ha una part que és fonamental: per què l'any 2009, el 2010, quan la prima de risc estava encara en els 75-100 punts bàsics, no es va fer la reestructuració del sistema financer espanyol?», va afegir De Guindos.

Segons la seva opinió, en aquells moments la reestructuració del sistema financer (sense necessitat d'ajuda externa) «encara era possible», i no obstant això, va recordar, no es va fer. Ni injeccions de capital, ni sanejaments, ni reestructuració d'entitats o millores del govern corporatiu o dels equips de gestió, així és com De Guindos va definir l'actuació del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la crisi financera.

«Crec que ja ha passat temps suficient per tenir perspectiva i per aprendre dels errors que es van cometre», va afegir abans de la seva intervenció al Senat. Segons la seva opinió, la comissió d'investigació del Congrés ha de fer una anàlisi «serena i profunda» de l'origen de la crisi financera i de les decisions que es van prendre fins el 2011 -abans de l'arribada de Mariano Rajoy al poder- i a partir de llavors.

Inclosa la petició del rescat financer per part d'Espanya, sobre la qual De Guindos considera que «a la història recent d'Espanya no hi ha hagut un procediment amb tanta llum i transparència», ja que va intervenir la Comissió Europea, l'FMI i el BCE, a més d'assessors independents.

Ara, va assenyalar, la situació del sistema financer «no té res a veure amb la que teníem fa 5 o 6 anys», i la banca espanyola, amb Bankia al capdavant, «no genera cap tipus d'incertesa, cap dubte». És més, De Guindos va relacionar la bona salut de la banca espanyola amb el fet que el creixement de l'economia espanyola sigui diferencial amb el de països de l'entorn i, a manera d'exemple, va incidir que «Itàlia i Portugal no creixen perquè tenen problemes en el seu sistema financer».

Sobre la imputació de l'antiga cúpula del Banc d'Espanya en el cas Bankia, el ministre va mostrar el seu respecte a les decisions judicials i el seu suport a la institució que presideix Luis María Linde.

No obstant això, De Guindos va recordar que fa aproximadament cinc anys ja va comentar que tant la constitució de Bankia com la seva sortida a borsa van ser errors, cosa que «cada dia que passa queda més clara». Aquestes decisions es van adoptar en l'època en què Miguel Ángel Fernández Ordóñez estava al capdavant del Banc d'Espanya.

Paral·lelament, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat va advertit que la reversió de les reformes deixaria Espanya en «una situació molt delicada». «Espanya no és un focus d'incertesa», va assenyalar De Guindos durant la seva compareixença davant la Comissió d'Economia del Senat per exposar les línies generals del seu departament, però «això no és una foto fixa».

«Des del Govern no escatimarem en esforç i diàleg per aconseguir el major consens possible», va apuntar, i alhora va considerar «fonamental que en aquesta legislatura afrontem els debats amb sentit d'Estat».



Els principals reptes

El ministre va esmentar entre els més grans reptes per a l'economia espanyola l'atur i l'alt endeutament, que «ens fa especialment vulnerables davant una pujada dels tipus d'interès», que «tindria un impacte negatiu, ràpid i intens en els costos de finançament».

Com a exemple, va assegurar que un augment de 100 punts bàsics a tota la corba de tipus d'interès suposaria un impacte en la despesa anual del finançament d'Espanya d'uns 3.500 milions d'euros.