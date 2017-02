Les botigues cobraran 30 cèntims per cada bossa de plàstic

Les botigues cobraran 30 cèntims per cada bossa de plàstic Getty Images

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) vol avançar a l'1 de gener de 2018 la prohibició que els comerços distribueixin bosses gratuïtament. A més, incrementarà el preu que alguns comerços ja cobren per aquells consumidors que les sol·liciten. Així consta en un projecte de Reial Decret que prepara aquest departament per adaptar-se a una directiva europea sobre reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres.

El projecte de Reial decret recull que a partir l'1 de gener de 2018, queda prohibida l'entrega gratuïta als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes. Així mateix, estableix que els comerciants cobraran una quantitat (des d'un mínim de 5 fins a un màxim de 30 cèntims en funció de les característiques i usos), per cada bossa de plàstic que proporcionin al consumidor.

En tot cas, queden excloses d'aquesta prohibició, i es poden lliurar de manera gratuïta les bosses de plàstic molt lleugeres que siguin necessàries per raons d'higiene o que s'utilitzin com a envàs primari per contenir aliments a granel a efectes de prevenir el malbaratament alimentari.

El Govern haurà de dur a terme campanyes de sensibilització almenys en el primer any de l'entrada de vigor d'aquest projecte de Reial decret, i complir amb les obligacions europees de marcat de les bosses, així com el procediment per a l'obtenció d'informació en matèria de bosses a fi de poder complir amb l'obligació periòdica de subministrament d'informació a la Comissió.