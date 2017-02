El PNB presidirà la comissió d´investigació sobre l´Operació Catalunya

El PNB presidirà la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre l'anomenada Operació Catalunya, els intents de desacreditar dirigents independentistes. Així s'ha consensuat aquest dijous en una reunió amb la resta de grups. També s'ha pactat conjuntament que ni ERC ni el PDeCAT siguin finalment a la Mesa. Segons han confirmat fonts dels dos partits, les dues formacions catalanes prioritzen potenciar el rol de portaveus dels seus diputats durant la comissió d'investigació al Congrés, Gabriel Rufián i Sergi Miquel. D'aquesta manera, el diputat basc Mikel Legarda encapçalà la Mesa, formada també per un diputat del PP, una del PSOE, un d'Units Podem i un de C's. Encara no s'ha concretat la data per arrencar la comissió d'investigació, aprovada al setembre passat.