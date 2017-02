El Congrés dels EUA aprova que els malalts mentals puguin comprar armes

El Senat dels EUA va aprovar la suspensió d'una regulació impulsada per l'expresident Barack Obama per impedir que persones amb problemes mentals puguin accedir a la compra d'armes, en una victòria dels grups pro-armes com l'Associació Nacional del Rifle (NRA). La mesura va tenir el suport de 57 senadors, la majoria completa dels republicans i diversos demòcrates, davant de 43 rebutjos.

La decisió del Senat es produeix després que la Cambra de Representants, també de majoria republicana, fes el mateix fa unes setmanes, i només necessita la signatura del nou president, Donald Trump, que ja ha avançat que el ratificarà. La mesura havia estat impulsada per Obama dins del seu pla per augmentar els controls en l'accés a armes de foc després de la matança en un col·legi de Newtown (Connecticut) de 2012, quan van morir vint nens i sis professors.

La norma, que es calcula que afectava 75.000 persones, exigia que la Direcció de Seguretat Social comuniqués al Govern federal els noms de les persones que rebessin ajudes amb historial de malalties mentals perquè no poguessin comprar armes.

En un altre ordre de coses, Trump va nominar l'advocat hispà Alexander Acosta per encapçalar el Departament de Treball després de la renúncia d'Andrew Puzder a optar a aquest lloc. El president dels EUA va fer des de la Casa Blanca l'anunci de la proposta d'Acosta, fill d'immigrants cubans, exmembre de la Junta Nacional de Relacions Laborals i qui, si és confirmat pel Senat, serà el primer hispà del seu Gabinet. Acosta no va estar present a l'acte, però Trump va dir que havia parlat amb ell, que serà un «fantàstic secretari de Treball» i que li desitja «el millor».

Paral·lelament, el president dels EUA va anunciar que la propera setmana hi haurà una nova acció executiva per «protegir» el país, sense oferir més detalls. Aparentment Trump es referia la nova ordre migratòria que ha promès per substituir la que va emetre a finals de gener, bloquejada temporalment per un tribunal d'apel·lacions i que suspenia l'entrada de refugiats als EUA i la concessió de visats a ciutadans de set països de majoria musulmana.

Trump també va assenyalar que ha demanat al Departament de Justícia que investigui les filtracions «criminals» d'informació sobre el seu Govern, que s'han multiplicat en les primeres setmanes de la seva Administració. Trump va citar com a exemple d'aquestes filtracions la seva conversa telefònica de finals de gener amb el president mexicà, Enrique Peña Nieto.