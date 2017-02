Detenen 22 persones per distribuir pornografia infantil a Twitter

La Policia Nacional ha detingut vint-i-dues persones i n'ha investigat deu més, cinc d'elles menors d'edat, per produir i distribuir pornografia infantil a través de la xarxa social Twitter, entre elles un pare que abusava dels seus fills menors, un d'ells amb un trastorn mental. En aquesta operació s'han realitzat prop de 30 escorcolls a habitatges localitzats a 17 províncies, on s'han trobat milers de vídeos i fotografies en què s'abusa de menors. No hi ha indicis que es tracti d'una xarxa organitzada, segons els investigadors, que van destacar la baixa edat mitjana dels acusats, 28 anys, i que entre ells hi ha cinc menors, un d'ells amb menys de 14 anys. A més, van explicar que si bé la investigació va començar per delictes relacionats amb la distribució de pornografia infantil, a Alacant i Barcelona van ser detingudes diverses persones relacionades també amb la producció d'aquest tipus de continguts.

Un dels casos investigats és el d'un home arrestat a Barcelona per abusar presumptament dels seus fills de 8 i 13 anys, un d'ells amb un trastorn mental. Segons la policia, aquest detingut gravava els abusos i els compartia amb un grup de quatre dones, que també han estat arrestades, amb les quals planejava organitzar orgies.