La Fiscalia francesa anuncia que continuarà investigant Fillon

L'anunci de la Fiscalia francesa que seguirà investigant François Fillon va empitjorar la situació del candidat de la dreta a les presidencials d'abril, que continua la seva campanya i diu que seran els electors els qui el jutgin. Fillon va elevar el to contra la Fiscalia Nacional Financera després del cop que li suposa, a poc més de dos mesos dels comicis, la certesa que continuaran les indagacions després d'estudiar-se els primers elements recopilats per la policia.

El Ministeri Públic va descartar per ara l'arxiu de la causa pels presumptes llocs de treball ficticis, finançats amb diners públics, que el líder conservador va atribuir primer a la seva dona i després a dos dels seus fills com a assistents parlamentaris seus.

La Justícia intenta determinar si hi va haver malversació de fons públics, abús de béns socials -s'investiga també una possible ocupació fictícia de l'esposa del polític per a una revista d'un amic seu- i receptació dels dos delictes precedents.

Fillon va criticar la publicitat que dóna al seu cas l'anunci d'ahir del Ministeri Públic quan, segons la seva anàlisi, no hi ha «absolutament cap element nou» a aportar. Va insistir que l'acció de la Fiscalia, que segons el seu parer no és més que «un acte de comunicació que alimenta el serial mediàtic», no li impedirà continuar amb la seva candidatura, que està avalada pels 4,4 milions de persones que van participar en les primàries de la dreta que François Fillon va guanyar al mes de novembre de l'any 2016.