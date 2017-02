González i Aznar insten Maduro a alliberar els presos polítics

Els expresidents del Govern Felipe González i José María Aznar van unir les seves veus per exigir l'alliberament de l'opositor veneçolà Leopoldo López i de la resta de polítics empresonats pel règim de Nicolás Maduro. Tots dos van participar en un acte organitzat pel despatx d'advocats Cremades & Calvo Sotelo, que participa en la defensa de López, en complir-se demà els tres anys de l'empresonament d'aquest opositor.

El pare de Leopoldo López també va intervenir en aquest acte, que va comptar amb la presència, entre d'altres, del president de Ciutadans, Albert Rivera; l'exministre Alberto Ruiz Gallardón; l'exsecretari general de l'OTAN i exalt representant de la UE Javier Solana; i els exalcaldes de Madrid Ana Botella i José María Álvarez del Manzano.

En poques ocasions han coincidit en públic defensant els mateixos arguments González i Aznar, fet pel qual els organitzadors de l'acte i alguns dels convidats van destacar la rellevància que els dos sumin forces en favor de l'alliberament de López. Tots dos van accedir junts a la sala en què es van succeir les intervencions i es van aplaudir recíprocament els seus discursos, en què van instar a actuar la comunitat internacional i a donar suport al secretari general de l'Organització d'Estats Americans (OEA), Luis Almagro.

González, que ha format part de l'equip internacional de juristes que defensa López a Caracas, va afirmar que el govern de Veneçuela «no vol el diàleg més que per humiliar l'oposició i per mantenir un règim tirànic». Davant l'acusació del líder de Podem, Pablo Iglesias, que ell i Aznar llancen «més gasolina al foc» en relació amb Veneçuela, el va instar a «donar la cara» per demanar a Maduro l'alliberament de tots els presos polítics.

Aznar va qualificar de «dictadura repressiva» el govern de Veneçuela i de «farsa» el diàleg amb l'oposició, a la qual només pretén «dividir».