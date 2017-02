El ministre de Justícia recorda que «hi ha d'haver una veu única dels fiscals»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va negar que hi hagi cap tipus d'ingerència o indicació per part del Govern a la Fiscalia General de l'Estat perquè no actuï en contra del president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, en el cas Púnica. En tot cas, va assenyalar que «cada un dels fiscals té autonomia, però al final hi ha d'haver una veu única» i la fixa el criteri de la Fiscalia General de l'Estat, va afegir.

Catalá va destacar que en aquest cas hi va haver quatre fiscals de la Sala Penal del Suprem i el cap de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l'Estat que van coincidir a considerar que no hi havia responsabilitat penal, i va recordar que en assumptes rellevants com aquest els fiscals a més han de demanar el criteri als seus superiors.

El ministre va recordar que els informes de la cúpula de la Fiscalia eren discordants amb els dels dos representants de la Fiscalia Anticorrupció i va assenyalar que en aquest cas el criteri que s'imposa, «lògicament», és el dels superiors, en una institució com la fiscalia que és, va destacar, «jerarquitzada».

La Unió Progressista de Fiscals (UPF) va sol·licitar la dimissió del ministre de Justícia per «qüestionar» i «amenaçar» amb accions contra les fiscals que pretenien investigar el president de Múrcia en el cas Púnica.

Paral·lelament, poc més de dos mesos després de prendre possessió del càrrec, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, haurà d'acudir al Congrés a donar explicacions sobre la primera gran polèmica a la qual s'enfronta: la seva decisió de no acusar el president de Múrcia en el cas Púnica. El PSOE, Podem, Ciutadans i Compromís van demanar la compareixença urgent de Maza perquè expliqui si ha rebut instruccions polítiques per oposar-se al fet que siguin investigats tant Sánchez com l'expresident de la Rioja Pedro Sanz.