Moren almenys 51 persones en un atemptat amb cotxe bomba a Bagdad

Almenys 51 persones van morir i mig centenar van resultar ferides per l'explosió d'un cotxe bomba al sud-oest de Bagdad, en un nou atemptat amb la marca del grup gihadista Estat Islàmic (EI). El vehicle va explotar en un concessionari de cotxes a la zona d'Al Bayaa, el que va causar danys materials tant a vehicles com a edificis propers, en una acció que fins al moment no ha estat reivindicada per cap grup.

No obstant això, el modus operandi va ser molt similar al de l'atac perpetrat dimecres al barri de majoria xiïta de Bagdad, Ciutat Sadr, en què un terrorista va detonar un cinturó d'explosius que portava enganxat al cos prop d'una zona de venda de cotxes anomenada Al Habibiya. Almenys deu persones van morir i 35 van resultar ferides en l'esmentat succés, l'autoria del qual va ser assumida per l'EI, que va assegurar que l'atac va ser perpetrat per un suïcida.