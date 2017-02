El nombre d´arrestats per la mort del germà gran del líder nord-coreà s´eleva a 3

Malàisia va confirmar la mort dilluns passat a Kuala Lumpur, pel que sembla assassinat, de Kim Jong-nam, germà gran del líder nord-coreà, Kim Jong-un, i ha arrestat de moment tres sospitosos. El viceprimer ministre de Malàisia, Zahid Hamidi, va corroborar amb l'Ambaixada de Corea del Nord que la víctima, identificada segons com Kim Chol, és en realitat Kim Jong-nam, fill primogènit del dictador Kim Jong-il.

Kim Jong-nam es trobava dilluns a la Terminal 2 de sortides de l'aeroport de Kuala Lumpur abans d'embarcar amb destinació a Macau, on residia a l'exili, quan va ser atacat per dues dones que suposadament el van enverinar amb llavors de ricí o amb un potent neurotòxic. Després d'emmalaltir sobtadament, la víctima es va dirigir a un taulell d'informació per sol·licitar assistència mèdica i va morir de camí a l'hospital.

L'inspector general de la Policia malàisia, Khalid Abu Bakar, va assenyalar que mantenen detingudes dues dones, una vietnamita i una indonèsia, que coincideixen físicament amb les fèmines captades a les imatges de seguretat quan van enverinar el germpa del líder nord-coreà.

Un tribunal de justícia local va emetre ordres per prorrogar durant set dies la detenció de les sospitoses, identificades com Siti Aishah, indonèsia, i Doan Thi Huong, de Vietnam. La policia va informar de la detenció d'un tercer sospitós, de nacionalitat malàisia I que segons sembla és el xicot de la indonèsia arrestada.