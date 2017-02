Roca: «La Infanta ha estat absolta amb tots els pronunciaments favorables»

L'advocat de la infanta Cristina, Miquel Roca, s'ha mostrat aquest divendres satisfet i levitant --ha dit-- per la sentència del cas Nóos perquè la Infanta "ha estat absolta amb tots els pronunciaments favorables".

Per això no hi haurà recurs de la defensa de la Infanta, ha declarat a la porta del seu despatx a Barcelona al costat dels també lletrats de la infanta Jesús María Silva i Pau Molins, envoltats de molts mitjans de comunicació.

Han valorat així la sentència per la qual la infanta Cristina ha estat condemnada a una multa de més de 265.000 euros com a responsable a títol lucratiu pel cas Nóos, si bé l'absol com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals comeses pel seu marit, Iñaki Urdangarin, en 2007 i 2008; i aquest ha estat condemnat a sis anys i tres mesos de presó i a una multa de 512.553 euros.

El lletrat també ha destacat que l'Estat haurà de retornar diners a la infanta Cristina, perquè la multa és inferior als diners que ella havia consignat.

Ha afegit que ha parlat per telèfon amb ella, que li ha dit que està satisfeta pel que li afecta a ella, encara que Roca no ha volgut valorar la sentència en el que afecta Urdangarin.

Miquel Roca ha demanat a la ciutadania creure en la independència de la justícia ara que se coneix la sentència, igual que es podia creure en la independència judicial quan es va veure a la Infanta asseguda en el banc dels acusats.