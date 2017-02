La sentència del cas Nóos es coneix avui, 11 anys després de destapar-se el cas

La sentència del cas Nóos, que es coneix avui, culmina el procés judicial sobre una trama destapada fa 11 anys quan el diputat socialista Antonio Diéguez va demanar explicacions per l'elevat cost de un fòrum sobre turisme i esport organitzat per Iñaki Urdangarin per al Govern balear.

Diéguez, que actualment presideix el Consell Consultiu de les Balears, va comparèixer en roda de premsa un dijous -el 16 de febrer de 2006- per denunciar que l'Institut Nóos havia cobrat 1,2 milions d'euros per organitzar a Palma una trobada d'esportistes i gestors amb dues jornades de treball efectives i que l'entitat organitzadora, associació sense ànim de lucre, va ser escollida a dit pel llavors president balear, Jaume Matas.

L'endemà, el conseller de Turisme i portaveu del Govern, Joan Flaquer, va rebutjar les crítiques «absolutament demagògiques i sense fonament».