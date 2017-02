Augmenten les multes per fer servir el mòbil mentre es condueix

El Servei Català de Trànsit (SCT) va imposar el 2016 18.829 sancions fermes per distraccions amb el mòbil o altres dispositius durant la conducció, un 17,55% més que l'any anterior, quan se n'havien aplicat 16.018. Des de l'any passat, l'ús del mòbil al volant s'ha convertit en un dels grans fronts de batalla del Departament d'Interior, després de l'increment de la sinistralitat el 2015 i que les distraccions es mantinguin com el principal factor concurrent d'accidents.

En una entrevista a l'ACN, la directora del SCT, Eugenia Doménech, afirma que continuaran amb la vigilància i control intensius de les distraccions i assenyala que "hi ha d'haver una percepció claríssima que conduir manipulant el mòbil és molt perillós". Doménech espera que l'helicòpter del SCT, principal aposta per detectar conductors amb mòbil, torni a volar abans del juliol, després que un litigi entre companyies l'hagi deixat a terra.

Conductors enviant un whatsapp mentre avancen, a poc a poc, en una retenció d'entrada a la ciutat de Barcelona. Conductors incorporant-se en un carril mentre parlen per telèfon sense el sistema de mans lliures. I conductors responent un correu electrònic, sense cap pudor, mentre esperen que el semàfor es posi verd. Tot i que s'han convertit en estampes viàries molt habituals, el seu perill és clamorós. Les distraccions són el principal factor concurrent de la sinistralitat viària; el 2015 van causar el 31,83% dels accidents; el 2016, el 28,45%.

Si se circula a 50 quilòmetres per hora i es deixa de prestar atenció durant cinc segons, el temps que es tarda a agafar i desbloquejar un terminal, es recorren 69 metres. Si es marca un número de telèfon a 80 quilòmetres per hora i, per tant, es desvia l'atenció durant 8 segons, són 177 metres els que s'avancen sense mirar a la carretera. Són càlculs facilitats pel SCT. "Encara que es desviï l'atenció un instant és molt perillós. El que tens davant el vidre quan condueixes és totalment diferent del que veus un segon després", subratlla Doménech.

Prop de 22.000 sancions per distracció

La majoria de les distraccions al volant són per l'ús del mòbil o altres sistemes de comunicació. El 2016, la manipulació del telèfon va motivar el 86,2% de les 21.826 sancions fermes -sense possibilitat de recurs- per distracció que el Servei Català de Trànsit va aplicar. En total, 18.829 i, de mitjana, més de 51 sancions fermes al dia per conduir amb el telèfon. El 2015, aquest també va ser el principal motiu de les sancions per distracció. De les 18.029 que es van imposar, el 88,8% (16.018) van ser per manipular el mòbil tot i estar conduint.

Utilitzar el telèfon o altres dispositius, encara que s'estigui aturat en un semàfor en vermell, és una infracció greu, que suposa una sanció econòmica de 200 euros i la pèrdua de tres punts del permís. Amb el cotxe en circulació, qualsevol ús del mòbil i altres dispositius –com el GPS- es pot sancionar. La directora del SCT insisteix que la majoria d'accidents es poden evitar i demana la plena atenció quan s'està conduint. També insta els vianants a treballar per a una mobilitat segura. Són molts els que van distrets amb el mòbil i poden provocar situacions de perill.

L'helicòpter, previst que torni a volar a l'estiu

El Departament d'Interior va anunciar l'any passat una ofensiva contra l'ús del telèfon al volant amb "una intensificació dels controls per aire i per terra". L'helicòpter havia de prioritzar "de forma sistemàtica" els controls per caçar aquestes infraccions gràcies a una càmera amb un zoom d'altíssima qualitat que permetia detectar i enregistrar amb total claredat el conductor que manipulava el mòbil.

L'helicòpter, però, no pot volar des del juny per un litigi entre la companyia adjudicatària i una altra empresa que en va impugnar la concessió del contracte, tal com va avançar 'El Periódico'. Doménech ha explicat a l'ACN que Trànsit ha obert un nou procés de contractació i confia que l'helicòpter voli abans d'acabar el primer semestre d'aquest any, el juny o el juliol. De moment, la gestió del trànsit es fa només amb l'avió bimotor, tot i que no està equipat amb l'alta tecnologia de l'helicòpter i, a més, fa unes setmanes que tampoc vola perquè li tocava una revisió completa.