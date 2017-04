El candidat socialista diu que «França està a prop d'un atac de nervis»

El candidat socialista a la Presidència francesa, Benoît Hamon, va indicar ahir que França «està a prop d'un atac de nervis» i que el socialisme democràtic que ell diu representar «mai ha estat tan necessari».



«Els electors estan desorientats. Els comportaments mai han estat tan erràtics», va afegir en una entrevista al diari Libération. Hamon, situat en cinquena posició en els sondejos, amb el 8,1% de la intenció de vot, segons el Huffington Post, manté l'esperança en les seves possibilitats. França, va assenyalar, necessita l'esquerra que ell encarna: «social, ecologista, europea i oberta».



«Confio que els electors d'esquerres es guiaran per la intel·ligència i no pels sondejos», va dir en referència velada a l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon, quart a les enquestes (19,3%), per darrere del conservador François Fillon (19,5%), la ultradretana Marine Le Pen (22,7%) i el socioliberal Emmanuel Macron (23%).





Nova investigació a Fillon



Mentrestant, ahir es va saber que la Policia Judicial francesa investiga si el candidat conservador a la presidència, François Fillon, ha tornat a l'advocat Robert Bourgi exclusius vestits de luxe que aquest li havia regalat, davant la sospita que li va lliurar uns de altres marques, informen els mitjans francesos.



Dos dels tres vestits que Fillon hauria enviat a Bourgi no haurien estat confeccionats en l'establiment parisenc Arnys, on els conjunts superen els 6.500 euros.



La notícia sobre aquests vestits elitistes va saltar a mitjans de març i va portar als jutges que investiguen la presumpta malversació de fons de Fillon a estendre les indagacions a aquesta roba per determinar si el seu regal constitueix un delicte de conflicte d'interessos.