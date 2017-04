Corea del Nord mostra el seu arsenal i avisa als EUA que està preparada per a la guerra

Corea del Nord va mostrar al món el seu arsenal de míssils en una gran desfilada militar amb la qual va celebrar la seva gran festa nacional i va llançar el missatge als Estats Units que el país està preparat per a la guerra en cas d'agressió. Amb la presència del líder, Kim Jong-un, el règim de Pyongyang va fer una monumental exhibició d'armament en el 105 aniversari del fundador del país Kim Il-sung i en un moment de preocupació internacional per l'elevada tensió a la regió.



Tot i que el líder, de 33 anys, no va prendre la paraula, el considerat número dos del règim, Choe Ryong-hae, es va encarregar d'enviar un missatge clar i contundent al president nord-americà, Donald Trump. «Estem completament preparats per afrontar qualsevol tipus de guerra amb les nostres armes nuclears si els EUA ataquen la península de Corea», va dir en el seu discurs el vicepresident del Partit dels Treballadors.



Aquesta va ser l'escenificada resposta de Pyongyang en el Dia del Sol a la decisió de Washington d'enviar recentment un portaavions nuclear a la península de Corea i insinuar un possible atac preventiu per frenar els avenços armamentístics del règim Juche.



«Estan creant una situació molt tensa que amenaça la pau i la seguretat no només de la regió, també del món sencer», va assegurar Choe en un discurs en el qual va exaltar els resultats de l'aposta del seu país per dur a terme de manera totalment simultània el seu desenvolupament econòmic i nuclear.



Com a part de la seva ofensiva de gestos, l'Exèrcit nord-coreà va fer desfilar sobre camions pel centre de Pyongyang un tipus de projectil mai abans mostrat en públic i que podria ser un nou míssil balístic intercontinental (ICBM) de combustible sòlid.



El líder, que va observar el desplegament amb un vestit negre i corbata blanca, va advertir en el seu missatge de Cap d'Any que el país estava enllestint el desenvolupament d'aquest tipus de míssil capaç d'arribar a territori nord-americà.



A més de mostrar míssils d'abast mitjà Musudan i els misteriosos i temuts KN-08 i KN-14, que es llancen des de plataforma mòbil i que encara no s'ha provat amb èxit, van desfilar davant la plaça Kim Il-sung diversos dels últims desenvolupaments del règim com el Pukguksong-1 i Pukguksong-2, exhibits en públic per primera vegada. El primer d'ells és un míssil balístic llançat des d'un submarí (SLBM) i el segon, un projectil d'abast mitjà que es dispara des de plataforma mòbil i que va ser provat al febrer i l'abril.



«Quan vegin aquestes imatges els imperialistes se sorprendran i s'espantaran», va assenyalar després de participar en la desfilada el coronel Zo Bong-chol, que va assegurar que «Corea del Nord té armes nuclears modernes gràcies al desenvolupament de la indústria militar que han decidit els nostres grans líders». «Estem ben preparats per guanyar la guerra», va dir amb entusiasme.



La mateixa opinió va mostrar Són Chun-kan, un empleat d'empresa de transport que va presenciar la desfilada des de la tribuna de convidats i que va explicar que tot i que està molt clar que els nord-coreans no volen una guerra, una vegada començada aquesta «tot l'Exèrcit i el poble lluitaran units».



El desplegament militar de gairebé tres hores va estar acompanyat per una desfilada civil, en què els assistents van tornar a mostrar el seu fervor al líder, que saludava des del balcó de la Casa d'Estudis del Poble situada a la plaça Kim Il-sung.



Al crit apassionat de Manse (Visca!) i sense deixar de moure banderes i pompons de colors, milers de ciutadans, amb vestits tradicionals en el cas de les dones, van desfilar al costat de carrosses que mostraven missatges típics de la propaganda del règim nord-coreà com «cap a la victòria» o «donarem la vida sencera per la pàtria i el poble».





Al·lusions al pla quinquennal



Grups de metges perfectament uniformats i d'esportistes amb les seves medalles es van barrejar amb al·lusions al pla econòmic quinquennal, aprovat l'any passat, o figures de cartró pedra de míssils i coets espacials amb el lema «per la pau i la seguretat del món».



Les celebracions van continuar durant tota la tarda a l'emblemàtica plaça Kim Il-sung i el centre de la capital amb actuacions de balls típics nord-coreans per part de grups de joves aliens als temors que Pyongyang faci en aquestes dates la seva sisena prova nuclear o un nou llançament de míssils de llarg abast.