Detecten una droga 80 vegades més potent que el cànnabis «tradicional»

La Guàrdia Civil ha interceptat l'entrada per l'aeroport d'Alacant-Elx d'una nova droga sintètica al país, gairebé desconeguda fins ara i els efectes de la qual són vuitanta vegades més potents que els d'un graup de cannabis «tradicional». La droga arribava procedent de Hong Kong, camuflada en paquets de cafè. S'han detingut i han ingressat a presó dos homes de nacionalitat anglesa, de 36 i 37 anys, veïns del Campello per atemptat contra la salut pública. S'han intervingut 12.200 grams de la droga que podia tenir un valor al mercat de 3,5 milions d'euros.



La droga és grumollosa. Es dissol en aigua i es vaporitza, com un esprai, sobre la cigarreta que queda impregnada.



L'operació es va iniciar a mitjans del passat mes de març, quan agents de la Guàrdia Civil de l'Oficina d'Anàlisi i Investigació Fiscal (ODAIFI) de l'Aeroport van constatar la presència d'uns enviaments que, després de la seva anàlisi de risc, es va considerar que podrien ser susceptibles de portar algun tipus de substància estupefaent. Es va comprovar, en col·laboració amb el Servei de Duanes , que portaven unes bosses ocultes i barrejades amb altres bosses que contenien llaminadures,dins d'uns paquets de cafè. Els paquets anaven dirigits a una adreça del Campello, concretament a un bar freqüentat per la comunitat anglesa.



De les mostres de la substància es va obtenir com a resultat que es tractava d'un fort cannabinoide, d'elaboració sintètica i de potents efectes en l'organisme humà.