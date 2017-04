Investiguen si els desordres a la «Madrugà» de Sevilla es van incitar des de les xarxes

La Policia està investigant si sobre els desordres a la passada «Madrugá» de Sevilla hi va haver «missatges de joves a les xarxes socials» i si existeix connexió «amb una preparació premeditada de carreres i de causar pànic». També s'investiga si dos dels vuit detinguts pels disturbis van actuar en dos llocs diferents per generar pànic i estampides, segons ha informat l'Ajuntament de Sevilla.



Els resultats de les investigacions de moment, malgrat el que s'està estudiant, «segueixen apuntant que es tracta de fets aïllats i sense aparent connexió, que es corresponen a vandalisme i gamberrisme», segons el comunicat emès pel dispositiu especial de Setmana Santa que en la reunió d'ahir va ser presidit per l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, i el delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz. Ambdós responsables van valorar «la coordinació dels diferents serveis i la ràpida i eficaç resposta policial i sanitària» davant els fets ocorreguts, així com la planificació de la seguretat als carrers.



La Policia investiga també l'actuació d'un grup de set noies, algunes d'elles menors d'edat, que en una de les carreres que es van promoure per generar pànic «van parar per riure's dels que corrien amb una actitut que va agreujar una de les situacions». Els fets van passar a l'avinguda de la Consitució. Les set noies no han estat detingudes però s'han obert diligències.



Els desordres es van produir la passada «Madrugá» quan des de diferents punts es va alterar l'ordre públic originant les estampides durant les quals disset persones van resultar ferides, una d'elles de gravetat. En els diferents punts els detinguts van generar pànic entre la gent fent soroll o amb crits. Un d'ells va cridar «Al·là és gran».