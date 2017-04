El president del PNB reclama reconèixer els drets d'Euskadi per ser una nació

El president del PNB, Andoni Ortuzar, reclama que es reconeguin els drets polítics i socials que té Euskadi per ser una nació. El PNB va realitzar ahir actes al cim de diverses muntanyes de Biscaia per hissar la ikurriña i cridar a participar avui a la commemoració del Dia de la Pàtria Basca.



Ortuzar va afirmar en l'acte on participava que aquest Aberri Eguna se celebra «en un clima polític especial» pel desarmament d'ETA d'ara fa una setmana. A més, va considerar que «queda com assignatura pendent el camí de l'autogovern». «Nosaltres -va dir, creiem que Euskadi és una nació i com a nació té uns drets polítics i socials que han de ser reconeguts» i va afegir que «han de ser aprovats pels mateixos bascos» afirmant que «és el que intentarem en el pròxim temps polític a la Ponència d'Autogovern: un nou Estatuts jurídicopolític per a Euskadi».