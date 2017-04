Almenys 68 nens van morir en l'atac contra evacuats al nord-oest de Síria

Almenys 68 nens van morir en l'atac de dissabte contra un comboi d'evacuats a la zona d'Al Rashidín, a l'oest de la ciutat siriana d'Alep (nord-oest), segons va explicar l'Observatori Sirià de Drets Humans. L'ONG va detallar que la xifra de morts va ascendir a 126 persones, i entre elles un total de 109 eren veïns de Fua i Kefraya i voluntaris de la Mitja Lluna Roja Siriana, que es trobaven allà per facilitar el procés d'evacuació. Així mateix, va assenyalar que entre els 109, uns 68 eren nens i un total de 13 eren dones, mentre que la resta de víctimes mortals eren homes armats. L'Observatori no va descartar que el nombre de morts augmenti perquè hi ha desenes de ferits i desapareguts.



L'atemptat es va produir quan els autobusos amb evacuats de Fua i Kefraya, dos pobles de majoria xiïta de la província d'Idleb (nord-oest), esperaven al pas d'Al Rashidín per creuar a les àrees sota el control de les autoritats del règim a Alep.