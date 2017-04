Corea del Nord fa una prova fallida d'un míssil

Un dia després de mostrar al món la seva fortalesa militar, Corea del Nord va continuar amb el seu desafiament armamentístic i va realitzar un llançament fallit d'un míssil. A primera hora del matí, en ple període festiu del país, l'Exèrcit nord-coreà va dur a terme des de la ciutat de Sinpo (costa oriental) una nova prova d'un míssil, que va resultar fallida en esclatar gairebé immediatament després de ser disparat.

La notícia la van confirmar Washington i Seül, que no han aconseguit esbrinar quin tipus de míssil va ser provat, mentre a Corea del Nord el mutisme va ser total. El règim acostuma a informar dels sevus llançaments hores després i fins i tot l'endemà, però no ho fa si la prova resulta fallida.

Les especulacions havien corregut com la pólvora en els últims dies sobre la possibilitat que el règim realitzés la seva sisena prova nuclear o el llançament d'un míssil, en honor al 105 aniversari del naixement del seu difunt líder Kim Il-sung que es va celebrar dissabte. Corea del Nord va aprofitar aquesta efemèride per celebrar una gran desfilada militar presidida pel líder Kim Jong-un en la qual va exhibir un potent arsenal de míssils entre els quals hi ha un possible projectil intercontinental que no s'havia vist mai.

La resposta al llançament no va trigar i el Govern sud-coreà el va qualificar com una demostració de «l'amenaça que suposa per al món sencer el programa armamentístic nord-coreà», mentre que els EUA es van limitar a assegurar que ja s'esperava la nova provocació.

El Govern de Donald Trump a més d'insinuar un hipotètic atac preventiu contra Corea del Nord, ha desplegat el portaavions nuclear USS Carl Vinson a aigües de la península en resposta a una altra prova de míssils de Pyongyang del passat 5 d'abril.

Els Estats Units treballen amb els seus aliats internacionals i amb el Govern xinès per «elaborar una gamma d'opcions» que estiguin a punt si el règim nord-coreà «continua el seu patró desestabilitzador i provocador». Així ho va dir l'assessor de Seguretat Nacional del president Donald Trump, el tinent general H.R. McMaster.

Paral·lelament, Alemanya va condemnar el «rumb hostil» de Corea del Nord i va exigir a aquest país «tornar a les normes internacionals». «Independentment de si un assaig té èxit o no, és una clara violació del dret internacional», va assenyalar Berlín.



Calma a Pyongyang

L'augment en l'escalada de tensió bèl·lica va contrastar amb la tranquil·litat i placidesa que es va viure a la capital nord-coreana submergida en una jornada càlida i assolellada en les celebracions del Dia del Sol.

Una llarga cua es va formar a les portes de l'exposició anual dedicada en exclusiva a l'orquídia Kimilsungia, el nom de la qual s'inspira en el gran líder nord-coreà, i que és un de els grans esdeveniments de les celebracions d'aquests dies.

La «flor eterna» regalada per Sukarno el 1965 al fundador de la dinastia Kim és la protagonista d'una mostra on les orquídies s'exposen acompanyades de la simbologia del règim, des dels retrats dels líders, a l'escut del Partit dels Treballadors.

Dins de l'exposició, una nena vestida amb un vaporós vestit rosa de tul observava amb calma les orquídies d'un expositor. D'entre les flors morades sobresortien les maquetes d'un coet i un míssil d'uns dos metres d'alçada. Es tractava del coet espacial nord-coreà que va llançar al febrer de 2017 el satèl·lit Kwangmyongsong-4 (Estrella Brillant-4) i el míssil balístic d'abast mitjà Pukguksong-2 (Estrella polar-2).

«Aquest expositor mostra la importància de la tecnologia per a desenvolupar la nostra defensa», explicava un guia abillada amb el vestit tradicional coreà.

La composició, que ha estat dissenyada per l'Organització de científics i tècnics per a la defensa nacional, atreia l'atenció de molts dels visitants, la majoria en família i vestits de diumenge, que no deixaven de fer fotos amb els seus telèfons intel·ligents, un dispositiu omnipresent ja a Pyongyang.

«El nostre programa espacial i de míssils és clau en la nostra autodefensa. L'èxit d'aquests coets són un exemple de la lleialtat i determinació dels nostres científics», va explicar la jove Mi-jong, calcant la versió oficial del règim per justificar el seu programa armametístic.