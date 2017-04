El desconsol del fotògraf i heroi de l'atemptat d'Alep

Abd Alkader Habak, fotògraf de professió, s'ha convertit en una icona d'esperança a Síria, un país devastat per la violència, després de ser fotografiat rescatant nens víctimes de l'atemptat que va deixar més de cent morts aquest dissabte prop d'Alep, la majoria menors.





Images of journalist & photographer colleagues rescuing victims of the terrorist bombing in Rashideen, Aleppo. pic.twitter.com/VihAktgtNt „ ???? ????????? Hadi (@HadiAlabdallah) 15 d´abril de 2017

El reporter, que es trobava en el lloc en què un cotxe bomba va esclatar contra un comboi de persones evacuades prop d'Alep, la major ciutat del país, nen les tasques de rescat al costat d'altres periodistes.ha donat la volta al món gràcies a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.Entre les almenys 126 víctimes mortals de l'atemptat hi ha 68 menors, quei del que el Govern sirià responsabilitza rebels recolzats per Estats Units, que han negat tota participació.i la resta combatents que protegien el comboi de més de 5.000 residents de les ciutats d'Al Fua i Kefraya, sota control insurgent, que es dirigien a, territori del Govern, dins d'Donat aquest últim balanç, proporcionat per la xarxa d'activistes de l', es tracta del pitjor atac d'aquest tipus ocorregut a Síria en gairebé un any. L'ONG va precisar que entre els morts hi ha 98 veïns de Fua i Kefraya i diversos voluntaris de la Mitja Lluna Roja Síria, que estaven facilitant el procés d'evacuació.