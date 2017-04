"El meu fill és a dins"

Poc es pot afegir a les imatges de la intervenció del Reial Cos de Bombers de Màlaga en l'incendi en què ha mort un home i la seva mare ha estat rescatada in extremis per dos agents que han arribat fins a la finestra del vuitè pis a través del vehicle escala. La dona, envoltada per un espès núvol de fum, els espera angoixada, entre gemecs i l'advertiment que s'asfíxia. Els agents, amb la cistella ja recolzada a la façana, intenten tranquil·litzar-la i introduir-la a pols com més aviat millor a la cistella, però la poca mobilitat de la dona els obliga a un d'ells a entrar abans a l'habitatge. Només així ho aconsegueixen entre els laments de l'anciana, que un cop fora de perill posa de nou en alerta els bombers: "El meu fill està dins".

Hi ha algú dins! Hi ha gent dins!, li crida l'agent que està amb la dona en la cistella a Rubén, que porta una càmera al casc i s'introdueix en l'habitatge. A partir d'aquí, la foscor. El so de la seva respiració, la ràdio i el megàfon dels seus companys l'acompanyen en un intent desesperat per trobar algú amb vida i en el qual la densitat del fum l'obliga a obrir algunes finestres. També s'escolten els cops sobre la porta i els objectes que van caient pel camí de Rubén, que acaba traient el cap de nou a la finestra per la que va entrar a l'habitatge.