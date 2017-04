Almenys 12 ferits per cremades amb àcid en una discoteca a Londres

Com a mínim 12 persones van resultar ferides per cremades durant la matinada d'ahir en una discoteca situada a l'est de Londres com a conseqüència d'un atac amb un àcid, segons va informar el cos de bombers de la capital britànica. L'atac va obligar a desallotjar les 600 persones que es trobaven en aquell moment al recinte, al districte de Dalston, i en tot cas no es tem per la vida de cap dels afectats, nou dels quals van patir ferides lleus.



«L'única informació que tenim de moment és que una substància corrosiva sense determinar va ser llançada dins de la discoteca. Va ser identificada amb una prova de PH com un fort àcid», va assenyalar un portaveu del cos dels bombers.



Testimonis esmentats per l'agència local PA van descriure com una noia va patir importants cremades a la cara i un braç, i com un grup de persones llançaven aigua sobre un dels seus amics després de l'atac. La policia continuava ahir al matí analitzant la discoteca, tot i que a l'hora de tancar aquesta edició no s'havien produït detencions en relació al succés.





Creixen els atacs



La policia britànica va registrar l'any passat 454 atacs amb àcid a la ciutat de Londres, un 74% més que el 2015, quan es van produir 261 atacs. Segons els experts, aquest tipus d'assalts es van fer habituals entre algunes bandes a causa de que les substàncies són fàcils d'obtenir sense que es pugui traçar el rastre del comprador.