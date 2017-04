Almenys 5 morts a Portugal en caure una avioneta prop d´un supermercat

Almenys cinc persones van morir i quatre van resultar ferides en estavellar-se una avioneta al costat d'un supermercat a la localitat portuguesa de Tires, propera a Estoril, a uns 25 quilòmetres de Lisboa, per motius encara desconeguts. Els morts són el pilot, els tres ocupants de l'aeronau (tres francesos i un suís) i un portuguès que es trobava a la zona on va caure l'aparell.



A més, quatre persones més van resultar afectades per inhalació de fum, tres de les quals van haver de ser traslladades a hospitals propers, va explicar des del lloc de l'impacte el responsable del Comando Distrital d'Operacions de Socors de Lisboa, André Fernandes.



L'aparell, que tenia matrícula suïssa, segons van explicar fonts del Gabinet de Prevenció i Investigació d'Accidents amb Aeronaus i d'Accidents Ferroviaris, va caure al migdia a la zona d'aparcament del supermercat, situat en una àrea residencial, on es va declarar un incendi que es va estendre a un habitatge i que ja ha estat controlat.



Diverses ambulàncies, efectius policials i desenes de membres de diferents cossos de socors es van traslladar fins al lloc de l'accident, acordonat amb un perímetre de seguretat en el qual les autoritats buscaven altres afectats a l'hora de tancar aquesta edició. Fins al lloc de l'impacte es va desplaçar també el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al costat d'altres autoritats locals, per conèixer els detalls del que va succeir.





Aeròdrom tancat



A pocs quilòmetres de Tires s'ubica l'Aeròdrom municipal de Cascais, des d'on es va enlairar l'avioneta accidentada amb destinació a Marsella (França). «Una aeronau PA-31 que es va enlairar de Cascais amb destinació a Marsella amb tres passatgers i un tripulant a bord va tenir un accident fora de l'espai aeroportuari», va assenyalar el comunicat difós per l'Aeròdrom, que, arran de la tragèdia que es va produir, va ser tancat al trànsit aeri.