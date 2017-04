Corea del Nord alerta de la situació «realment perillosa» que viu la regió

El director general d'Organitzacions Internacionals de Corea del Nord, Kim Chang-min, va assegurar que la situació a la regió és «extremadament perillosa» i que en qualsevol moment pot iniciar-se una guerra. «Avui a la península de Corea s'ha creat una situació extremadament perillosa en la qual ningú pot preveure quan quedarà fora de control i derivarà en una guerra total», va assegurar l'alt funcionari del Ministeri d'Exteriors de Pyongyang.



Kim va culpar els Estats Units de les actuals tensions a la regió i va recordar que el vicepresident nord-americà, Mike Pence, va dir en la seva visita a Corea del Sud que vol defensar els seus aliats asiàtics, però en realitat el que busca és «un atac preventiu per deposar el règim» comunista nord-coreà.



El número dos de la Casa Blanca va amenaçar a Seül Corea del Nord de fer ús de la «determinació» exhibida pel Govern de Donald Trump en els recents atacs a Síria i l'Afganistan, i va assenyalar que Washington no tolerarà noves proves d'armes nord-coreanes. En aquest sentit, Kim va assegurar que «seria un error esperar que Corea del Nord respongui com Síria, que no va prendre cap mesura després d'haver estat atacada pels EUA».



«Washington diu que estan totes les opcions sobre la taula. No només ells, nosaltres també tenim les nostres pròpies opcions», va explicar l'alt funcionari nord-coreà. En relació a l'última prova de míssils realitzada per Corea del Nord el passat diumenge, que va resultar fallida i que les autoritats de Pyongyang no han confirmat, Kim va explicar que aquest tipus de proves són part del programa armamentístic nord-coreà.



«L'estratègia de la República Popular Democràtica de Corea és dur a terme la construcció d'armes i el desenvolupament econòmic de manera simultània. Aquests llançaments i proves nuclears són el procés normal per fer front a aquests dos objectius al mateix temps», va assenyalar.



Hores abans, Pence havia amenaçat Pyongyang de fer ús de la «determinació» exhibida pel Govern de Donald Trump en els recents atacs a Síria i Afganistan, i va assenyalar que Washington no tolerarà nous test de míssils nord-coreans.





Visita en un moment tens



El número dos de la Casa Blanca va enviar aquest contundent missatge al règim de Kim Jong-un durant la seva visita a Seül, en plena escalada de la tensió per les reiterades proves armamentístiques del costat nord-coreà i el desplegament d'un portaavions nuclear a aigües properes a la península de Corea com a resposta de Washington.



Per part seva, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va instar les autoritats de Corea del Nord a «fer tots els passos necessaris» per reduir la tensió després del seu últim assaig de míssils, que va considerar «preocupant». «Estem òbviament molt preocupats per les creixents tensions que hem vist a la península de Corea. Fem una crida a tots a redoblar els esforços diplomàtics», va dir el portaveu de Guterres, Stéphane Dujarric.