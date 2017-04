Detenen un dels presumptes organitzadors de l'atemptat de Sant Petersburg

Les autoritats russes van detenir un dels presumptes organitzadors de l'atemptat suïcida del 3 d'abril contra el metro de Sant Petersburg, en què van morir 14 persones. Segons el Servei Federal de Seguretat (FSB, antic KGB), es tracta d'Abror Azimov, de 27 anys i oriünd d'Àsia Central, qui hauria entrenat el terrorista suïcida, Akbarzhon Dzhalílov, nascut al Kirguizistan. Azimov, que va ser arrestat en una localitat de la regió de Moscou, portava una pistola carregada i un telèfon mòbil quan va ser capturat per les forces de seguretat. Al vídeo divulgat pel FSB es pot veure com diversos agents s'abalancen sobre el sospitós a escassos metres d'una via del tren. El suposat organitzador, que va dir conèixer el motiu de la seva detenció, va ser traslladat a la seu del Comitè d'Instrucció de Rússia per al seu interrogatori.



Les autoritats han arrestat en les darreres dues setmanes diversos ciutadans procedents de països d'Àsia Central, majoritàriament a Sant Petersburg, com a sospitosos de col·laborar amb l'EI i altres organitzacions terroristes. Diversos familiars de Dzhalílov van combatre a Síria al bàndol gihadista, però les autoritats russes encara no han confirmat que sigui l'EI el que estigui darrere de l'atemptat suïcida. Dzhalílov va néixer al Kirguizistan, però va rebre el 2011 la ciutadania russa.