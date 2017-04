Detenen dos gihadistes que planejaven un atemptat en la campanya electoral francesa

Dos homes, fitxats pels serveis secrets pel seu radicalisme islàmic, han estat detinguts avui a Marsella davant les sospites que preparaven un atemptat imminent durant la campanya per a les eleccions presidencials franceses.

Fonts de la investigació citades per l'emissora "France Info" van indicar que els dos homes, Mahiedine M. (nascut el 1987) i Clément B, (1993), tenen nacionalitat francesa, són originaris de la regió Hauts de France, al nord del país, i estaven sent objecte de vigilància per la Direcció General de la Seguretat Interior (DGSI). La seva radicalització es va produir quan van estar internats a la presó de Sequedin, en aquesta mateixa regió.

La DGSI atribueix a un dels sospitosos una fotografia en la qual es veu una metralladora, una bandera de l'Estat Islàmic, una partida de municions i la portada del diari "El Món" del passat 16 de març a la qual apareixia el candidat conservador a les presidencials franceses, François Fillon.

Sobre la base d'aquests elements, el dispositiu de seguretat al voltant de Fillon s'ha reforçat des del passat divendres. La Fiscalia antiterrorista de París, de fet, havia obert una investigació preliminar la setmana passada, que no s'havia confirmat fins ara.

El canal de televisió "BFMTV" va assenyalar que en l'àmbit de la detenció dels dos sospitosos aquest matí es va dur a terme el registre d'un habitatge a Marsella.