Un incendi en un edifici de 15 pisos causa un mort i quatre ferits a Màlaga

Un home de 50 anys va morir en un incendi registrat en un edifici de 15 pisos a Màlaga, que va afectar també dos bombers, que van ser donats d'alta després de ser hospitalitzats per cops de calor i contusions, i dues dones, una de les quals roman ingressada. El foc es va iniciar poc abans de les vuit del matí en un dormitori d'un pis de l'immoble afectat, al qual van poder tornar els veïns que havien abandonat els seus habitatges i en la última planta i terrasses del qual es van refugiar molts d'ells per fugir de les flames.



L'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, va assenyalar que la mort de l'home es va produir a causa de la inhalació de fum, i que la víctima havia intentat fugir de les flames dirigint-se a la porta, mentre que la seva mare va optar per avançar cap a una finestra de l'habitatge.