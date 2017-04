Investiguen la mort d'una nena de 18 mesos en una guarderia

Un jutjat ha obert diligències per la mort d'una nena de divuit mesos com a conseqüència de la parada cardíaca que va sofrir dies abans en una guarderia del districte madrileny de Moncloa-Aravaca, i després que, segons les primeres hipòtesis, va poder haver-hi quedar atrapada en una tanca.



El Summa va acudir el passat dia 5 a una guarderia privada del Passeig de l'Ermita de Aravaca perquè un nadó presentava símptomes d'asfíxia, i els facultatius van trobar a la petita en parada cardiorespiratòria. Els cuidadors l'havien atès i l'havien retirat d'una tanca en la qual pel que sembla podria haver quedat atrapada, van precisar fonts de la recerca, que van afegir que les circumstàncies no estan clares i que per això s'han obert diligències.