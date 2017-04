Investiguen una vintena d'incidents aïllats al centre de Sevilla durant la «Madrugá»

La policia està investigant una vintena d'incidents registrats en catorze indrets del centre històric de Sevilla entre les quatre i les sis de la matinada a la «Madrugá» del Divendres Sant, i la hipòtesi inicial és que no van ser concertats ni estan vinculats a cap ideologia, política o terrorisme. El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, va destacar que una de les claus per elaborar aquesta hipòtesi és que, a diferència d'incidents similars ocorreguts l'any 2000, aquest any van poder detenir vuit persones, tres d'elles delinqüents habituals que segueixen presos. Tot i els crits a favor d'Al·là o d'ETA d'alguns dels detinguts, Sanz va afirmar que no es tractava d'activitat terrorista, sinó de persones amb una actitud de «gamberrisme», que saben que generen «tensió» i «alerta» entre els ciutadans pels episodis de terrorisme a Europa.



Després de destacar que la investigació dels fets correspon a la Brigada d'Informació Policial, Sanz va anunciar que avui es reunirà amb el Consell de Germandats de Sevilla per parlar de la seguretat a la Setmana Santa. Fins ara, la policia analitza informació que està recollint entre les confraries,d'un centenar de testimonis directes i de ferits, i també disposen de 16 vídeos.