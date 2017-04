El jutge demana investigar una diputada de Cifuentes relacionada amb Gürtel

El jutge del cas Gürtel, José de la Mata, va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) imputar a la diputada del PP de Cristina Cifuentes a l'Assemblea madrilenya María Josefa Aguado, a l'apreciar indicis que va adjudicar a dit un contracte de l'Ajuntament de Arganda del Rei a empreses de la trama corrupta.



En la seva exposició raonada elevada al tribunal madrileny, en el qual està aforada Aguado, el magistrat li atribueix els delictes de frau a l'administració pública, malversació i prevaricació.



El jutge circumscriu la seva activitat a l'adjudicació en 2007 del contracte per a les «Olimpíades Escolars» a empreses del líder de la Gürtel, Francisco Correa, valorat en 89.000 euros però que es va fragmentar en set contractacions menors per evitar el concurs públic. Ho va fer, diu el magistrat, des del seu lloc de cap d'esports de la Societat de Foment i Desenvolupament Municipal d'Arganda, i "sabent de la seva flagrant vulneració dels principis rectors de la normativa en matèria de contractació pública.





Participació «decisiva»



Ella va participar així «de manera decisiva», afegeix De la Mata, «en què s'efectués el pagament de múltiples factures en perjudici de la Societat de Foment».



El jutge sosté que els seus actes a l'hora de decidir l'adjudicació fragmentant el contracte van ser "objectivament arbitraris, tots ells essencials per aconseguir la disposició de fons públics i el pagament de les seves factures al Grup Correa". Aquests actes perseguien evitar la lliure concurrència d'altres empreses i que els serveis no poguessin adjudicar-se a les societats que haguessin pogut fer l'oferta més beneficiosa per als interessos municipals, el que va suposar un perjudici per a les arques municipals. Aguado va donar la seva conformitat a aquell pagament, que es va fraccionar en set factures tramitant així com contractes menors, independents i «eludint el corresponent procediment impost legalment».



«Malgrat l'obvietat de l'argúcia», explica el magistrat, la diputada va informar a favor de l'aprovació de totes aquestes factures, que es va fer, a més, en set informes diferents emesos i signats el mateix dia (29 de maig de 2007) . En canvi, aquest servei el va prestar una sola empresa de Correa, Easy Concept, mentre que Aguado i altres funcionaris públics "van idear i van posar en marxa un mecanisme fraudulent».