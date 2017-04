Macron i Fillon busquen el vot dels indecisos intercanviant retrets

El socioliberal Emmanuel Macron i el conservador François Fillon, els dos candidats situats més al centre polític d'entre els quatre favorits de les presidencials franceses, van intercanviar crítiques directes en els seus respectius mítings a la recerca del vot indecís a sis dies de la primera volta. Ells dos són els que apareixen, segons els sondejos, amb més opcions de passar a la segona volta electoral al maig juntament amb la ultradretana Marine Le Pen i l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon, que representen dues opcions més radicals. Potser per això, Macron i Fillon es van llançar dards en dos grans mítings, sabedors que, entre els indecisos, molts optaran per posicions més tèbies, sense oblidar les crítiques als seus altres dos oponents.



Macron, a qui les enquestes veuen a la baixa tot i que encara amb marge per passar a la segona ronda, va reunir més de 20.000 persones al poliesportiu parisenc de Bercy. Davant d'un públic entusiasta, el candidat socioliberal va reivindicar un programa de «renovació i superació» davant d'una classe política que va considerar «arcaica».



El que va ser ministre d'Economia de François Hollande entre 2014 i 2016 va assegurar que França «necessita solucions que vinguin de totes les sensibilitats» i va confessar compartir postulats amb altres candidats. Per això, va utilitzar com a lema propi la postil·la inclusiva «Alhora», que els seus rivals li retreuen com un símptoma de manca de criteri polític, i el va defensar com una voluntat de donar respostes complexes a problemes complicats.



El candidat socioliberal va acusar Fillon d'haver-se llançat als braços de grups integristes catòlics per salvar la seva campanya després de la revelació dels escàndols de corrupció amb els llocs de treball ficticis atribuïts a la seva esposa, Penelope.



Per la seva banda, el candidat conservador, que ha millorat en les últimes setmanes en els sondejos, va reunir 5.000 persones a Niça, al sud-est de França, una regió en la qual Sarkozy obtenia molt suport i on Fillon va desgranar alguns dels temes que van portar aquest a l'Elisi el 2007.



En aquest ambient, l'exprimer ministre va acusar Macron de proposar «una falsa transició» respecte a l'actual Govern del socialista Hollande i de no defensar el canvi radical que, segons el seu parer, necessita França. En una ciutat que encara conserva la cicatriu de l'atemptat gihadista que el 14 de juliol passat va causar la mort a 86 persones, Fillon va prometre «seguretat per a tothom i a tot arreu», per al que va posar com a aval la seva experiència «de 36 anys al servei del país».



Accidentat acte de Le Pen



Per altra banda, el míting de la candidata ultradretana francesa Marine Le Pen, que va reunir més de 5.000 persones a París, es va veure interromput en dues ocasions per l'aparició de dos feministes mostrant els pits. La primera d'elles va saltar a l'escenari en el qual pronunciava el seu discurs Le Pen amb un ram de flors, abans que fos reduïda pels serveis de seguretat del seu partit, el Front Nacional (FN). «Els militants de l'extrema esquerra van amb els peus al cap. Ataquen l'única dona candidata que defensa les dones», va dir Le Pen quan va reprendre el seu discurs, interromput només durant uns segons.